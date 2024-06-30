تابع hd مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 وموعدها عبر القنوات الناقلة

تعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6، من أكثر ما يهم ويبحث عنه الملايين من عشاق ومتابعين المسلسل، وذلك ليتمكنوا من مشاهدة الاحداث الجديدة من المسلسل، حيث يكون المسلسل من أهم الاعمال التركية والتاريخية خلال الفترة الأخيرة، والتي حازت على إعجاب من المشاهدين بكافة أنحاء العالم، كما تنافس مسلسل المؤسس عثمان باقي الأعمال بقوة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6

حيث إنه قد تم انتهاء حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان، منذ حوالي 3 أسابيع ولذلك فقد زاد البحث عن موعد طرح الحلقة 165 الجزء السادس، ووفقا لتصريحات بعض من المصادر، فمن المتوقع طرح المسلسل شهر أكتوبر المقبل، وسيتم عرض المسلسل في موعده المحدد دون تأجيل، وذلك على قناة ATV التركية، وموقع قصة عشق، وكذلك عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

كما ينتظر المتابعين أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، وبالأخص بعد بدء الترويج للموسم الجديد من خلال نشر مقاطع فيديو مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية ويكون ذلك عبر البيانات التالية:

يكون التردد هو: 12034.

كذلك يكون معدل الاستقطاب هو: أفقي.

ويكون القمر الصناعي هو: النايل سات

أيضا يكون معدل الترميز هو: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

فيما إنه يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر، ويكون ذلك عبر الدخول إلي قائمة الإعدادات من التلفاز، من ثم قم الآن باختيار التثبيت اليدوي، وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح بالخانات المخصصة لذلك، ثم يتم الضغط علي زر البحث، وبعد ذلك ستظهر أمامك القناة، عليك الآن قم بالضغط على أيقونة تثبيت ثم حفظ، لتتمكن من مشاهدة القناة ومتابعة عرض مسلسل قيامة عثمان.