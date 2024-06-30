الوكالة الوطنية للتشغيل.. رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

طرحت وزارة العمل الجزائرية، خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، والشروط والاوراق المطلوبة، وذلك لدعم العاطلين عن العمل، والأشخاص الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم، حيث يمكن التقديم للمنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية شروط وطريقة التسجيل في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

أوضحت وزارة العمل خطوات خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، والتي تكون على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

من ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة، والتي يجب بأن تكون بشكل صحيح، بالخانات المخصصة لذلك.

كتابة الاسم ورقم الهوية، والمؤهل الدراسي، وكذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

عليك الآن رفع وتحميل صورة من هوية المتقدم.

أيضا إرفاق كافة الاوراق المطلوبة وشهادة الخبرة اللازمة للتقديم.

أخيرا الضغط على أيقونة تقديم الطلب، وعليك الانتظار قليلا ليتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

كما إنه يجب تقديم صورة من بطاقة المواطن التعريفية، وكذلك تقديم صورة من شهادة الميلاد، وكذلك شهادة العائلة إذا كان الشخص متزوج، وأيضا الاوراق التي تثبت الوضع الوطني للمتقدمين من الذكور، وصورة من الشهادة الدراسية، وكذلك باقي الاوراق المطلوبة الأخرى للتقديم والتسجيل بالمنحة.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر

كشفت الوزارة عن الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر، والتي تكون أهمها الآتي: