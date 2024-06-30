“رابط مباشر”.. طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 صلاح الدين الدور الاول

تزايد الاهتمام حول موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 صلاح الدين، وذلك وسط استمرار عمليات تصحيح الأوراق، التي تعكس جهد شهور طويلة قضاها الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة تحمل آمال تحقيق أحلام بدأ التخطيط لها منذ الصغر، وفي حالة من الترقب، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر هذا الموعد الذي شهد تأخيرًا ملحوظًا، وقد أُعلن أن من المتوقع أن تكتمل جميع أعمال المراجعة والتدقيق خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم يتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية من قبل الجهات المختصة، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن النتائج في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط 2024 صلاح الدين

انطلقت امتحانات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق في الحادي والعشرين من مايو واختتمت في الخامس من يونيو لعام 2024، وقد جرت في جو هادئ ومنظم دون وجود أي شكاوى أو معوقات، تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من القيادات التربوية لضمان توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب لإتمام هذه الفترة بنجاح.

كما تستعين وزارة التربية العراقية بأحدث التقنيات الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 صلاح الدين وبقية المحافظات، يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

النقر على أيقونة الخدمات المتاحة.

اختيار خيار “نتائج الطلاب”.

تحديد خيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

إدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة اسم الطالب كاملاً ورقمه الامتحاني.

الضغط على “عرض النتيجة” ليتم عرضها بجميع تفاصيلها.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر الرابط التعليمي “نتائجنا”، والذي يقدم نتائج جميع المراحل الدراسية بدقة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: