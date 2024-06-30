رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة ذي قار عبر موقع الوزارة ونتائجنا

ينتظر طلاب وطالبات العراق بشغف إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة ذي قار، وفي هذا السياق، صرحت وزارة التربية العراقية بأن النتائج بصدد المراحل النهائية من التدقيق وستعلن خلال أيام قليلة، تشهد هذه الفترة حالة من القلق والتوتر بين آلاف الطلاب، وتحرص الوزارة على تقديم التحديثات المتعلقة بنتائج الصف الثالث في كافة المحافظات، وتواصل التواصل مع الطلاب بصورة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة ذي قار

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط موقع “نتائجنا” الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة ذي قار، يُتوقع أن تنتهي عمليات التدقيق النهائية للنتائج خلال الأسبوع الحالي، وسيتم بعدها نشر كشوفات الطلاب تدريجيًا عبر مختلف المحافظات، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الأول للثالث المتوسط من خلال الموقع الوزاري أو عبر موقع “نتائجنا”، إليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج:

الانتقال مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار “نتائج الطلاب”.

تحديد “الصف الثالث المتوسط”.

اختيار المحافظة المعنية.

إدخال الاسم.

كتابة الرقم الامتحاني.

ستظهر النتيجة فوراً بمجرد الإعلان عنها.

استعلام عن نتائج الطلاب عبر نتائجنا

صرحت وزارة التربية في العراق بأنه يمكن للطلاب في جميع المحافظات الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة عبر موقع “نتائجنا”، الذي يتيح تحميل كشوفات النتائج فور إعلانها رسميًا من قبل الوزارة، يمكن البحث عن الاسم بيسر عقب تحميل الكشوفات، إليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بصيغة PDF: