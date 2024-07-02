تحديث واتساب بيتا ضد الحظر WhatsApp Beta APK ⭐⭐⭐⭐ مجانا.. مزايا عن اي واتس تانــــي احصل عليه

يعتبر تحديث واتساب بيتا تجربة مميزة لمستخدميه، حيث بوفر التطبيق العديد من المميزات والتحديثات للتطبيق الواتساب، فهو يعتبر بمثابة فرصة حيدة لتجربة التحسينات والمزايا الجديدة التي يمتلكها هذا التحديث، كما يستطيع مستخدمي WhtsBeta 2024 تقديم الملاحظات حول الأخطاء والمشاكل في هذه النسخة تجريبية، ولمزيد من المعلومات حول هذا التطبيق تابعوا معنا هذا المقال.

تحديث واتساب بيتا

بلغ مستخدمي تطبيق واتساب ما يزيد عن 2 مليار مستخدم، حيث يعد هذا التطبيق من أفضل تطبيقات الدردشة في جميع أنحاء العالم، كما يملك هذا الاصدار إصدار جديد يسمى تحديث واتساب بيتا، وهو برنامج اختياري يمكن من خلاله تجربة التحديثات الجديدة، كما يوفر هذا التحديث مجموعة من المميزات، والتي من أبرزها ما يلي:

البحث عن الدردشات أو جهات الاتصال من خلال شريط البحث الموجود أعلى التطبيق.

حذف الرسائل والدردشات التي لا تريد الاحتفاظ بها على هاتفك.

امكانية كتم الاشعارات لبعض الجهات أو المجموعات.

امكانية الحظر والإبلاغ عن إساءة الاستخدام.

إمكانية تعديل بيانات الملف الشخصي مثل الاسم والصورة الشخصية.

يمكنك أيضا استرجاع الرسائل المخزنة على الهاتف.

تشفير الرسائل بحيث لا يتمكن أحد من قراءتها غيرك.

يوفر هذا التحديث خاصية الاشتراك في القنوات التي تساعدك في التعرف على أخبار العالم.

التواصل مع الأصدقاء وتبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.

تنزيل واتساب بيتا

يعتبر تحديث واتساب بيتا نسخة مجانية تجريبية، يمكن تنزيل هذه النسخة عبر متجر التطبيقات الخاص بجهازك، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: