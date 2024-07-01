شارك واربح في مسابقة الحلم.. باقي بس 3 ايام على سحب ال100 الف لشهر يوليو شارك واربح مع مصطفى الآغا

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 وكيفية التواصل مع إدارة المسابقة حيث أعلنت إدارة مسابقة الحلم عن الكشف عن أسماء الفائزين بالسحب على 100 ألف دولار في شهر يوليو الجاري، على أن يتم فتح باب التسجيل حتى يوم السحب، ومن خلالنا نوفر إليكم كيفية المشاركة في مسابقة الحلم حتى تتمكن من الحصول على فرصة ذهبية للفوز بالمليون دولار والذهب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للمشاركين من مختلف الدول العربية، حيث يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات الشبكات المحلية للمشاركة والمنافسة في هذه المسابقة المثيرة، كما نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديد للاشتراك من جميع الدول العربية:

مصر: شبكة أورنج: 98880 شبكة فودافون: 95458 أو 95450

الإمارات العربية المتحدة: 60767

الكويت: 4141

البحرين: شبكة زين: 94000

عمان: 90434

السعودية: شبكة موبايلي: 650444 شبكة زين: 755505 الاتصالات السعودية: 858888

العراق: 2266

اليمن: 2600

شروط الاشتراك في مسابقة 2024

للمشاركة في مسابقة مع مصطفى الأغا، يجب على المشتركين الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون المشترك من جنسية عربية، وتستثنى المسابقة المشاركين من الجنسيات الأخرى.

يجب ألا يكون هناك صلة قرابة بين المشترك وبين أي من العاملين في البرنامج.

يجب أن يكون عمر المشترك 21 عامًا فأكثر.

يجب على المشترك إرسال رسالة نصية عبر الرقم المخصص لدولته.

يجب على المشتركين الإجابة على جميع الأسئلة بدقة وصحة تامة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن كيفية وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم التي واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية المشهورة التي يتم عرضها عبر قنوات MBC وصدي البلد، حيث تقدم جوائز ضخمة تصل إلى مليون دولار تتيح المسابقة فرصة المشاركة لجميع الأفراد العرب من مختلف الدول، والطريقة للمشاركة تشمل الخطوات التالية: