شارك واربح في مسابقة الحلم.. باقي بس 3 ايام على سحب ال100 الف لشهر يوليو شارك واربح مع مصطفى الآغا

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 وكيفية التواصل مع إدارة المسابقة حيث أعلنت إدارة مسابقة الحلم عن الكشف عن أسماء الفائزين بالسحب على 100 ألف دولار في شهر يوليو الجاري، على أن يتم فتح باب التسجيل حتى يوم السحب، ومن خلالنا نوفر إليكم كيفية المشاركة في مسابقة الحلم حتى تتمكن من الحصول على فرصة ذهبية للفوز بالمليون دولار والذهب.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للمشاركين من مختلف الدول العربية، حيث يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات الشبكات المحلية للمشاركة والمنافسة في هذه المسابقة المثيرة، كما نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديد للاشتراك من جميع الدول العربية:
- مصر:
- شبكة أورنج: 98880
- شبكة فودافون: 95458 أو 95450
- الإمارات العربية المتحدة: 60767
- الكويت: 4141
- البحرين: شبكة زين: 94000
- عمان: 90434
- السعودية:
- شبكة موبايلي: 650444
- شبكة زين: 755505
- الاتصالات السعودية: 858888
- العراق: 2266
- اليمن: 2600
شروط الاشتراك في مسابقة 2024
للمشاركة في مسابقة مع مصطفى الأغا، يجب على المشتركين الالتزام بالشروط التالية:
- يجب أن يكون المشترك من جنسية عربية، وتستثنى المسابقة المشاركين من الجنسيات الأخرى.
- يجب ألا يكون هناك صلة قرابة بين المشترك وبين أي من العاملين في البرنامج.
- يجب أن يكون عمر المشترك 21 عامًا فأكثر.
- يجب على المشترك إرسال رسالة نصية عبر الرقم المخصص لدولته.
- يجب على المشتركين الإجابة على جميع الأسئلة بدقة وصحة تامة.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
أما عن كيفية وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم التي واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية المشهورة التي يتم عرضها عبر قنوات MBC وصدي البلد، حيث تقدم جوائز ضخمة تصل إلى مليون دولار تتيح المسابقة فرصة المشاركة لجميع الأفراد العرب من مختلف الدول، والطريقة للمشاركة تشمل الخطوات التالية:
- إرسال كلمة “حلم” أو “دريم” عبر الاتصال بالرقم المخصص لكل دولة.
- ملء استمارة التسجيل بالمعلومات الشخصية اللازمة.
- إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للمسابقة وفقًا لدولة الإقامة.
- الإجابة بدقة على الأسئلة الموجهة للمشتركين لتحقيق فرصة الفوز في المسابقة.