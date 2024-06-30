نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 pdf عبر موقع نتائجنا عموم المحافظات العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول يمكن استخراجها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهى السهولة سواء من خلال الطلاب أو من خلال أولياء أمورهم، حيث يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بكافة المحافظات العراقية للاطمئنان على النتائج والمستوى الدراسي للطلاب، وقد أعلنت الوزارة بأن اللجان المتخصصة في أعمال التصحيح بالكنترولات قد قاربت على الانتهاء من أعمال تصحيح إجابات الطلاب ورصد الدرجات، كما أكدت الوزارة أيضا انتهاء نسبة كبيرة من أعمال اللجان والبدء في أعمال المراجعة وذلك استعدادا لإعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق pdf

بالعراق في بيان سابق لها أن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق سوف يتم الإعلان عنها في بيان صحفي للوزارة وسوف ينشر على كافة المواقع ظهور النتيجة حتى يبدأ الأولياء والطلاب في الاستعلام عن نتائج الدور الأول 2024 بالعراق ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة وظهورها خلال الأيام الأخيرة المقبلة من شهر يونيو 2024 وذلك للطلاب بكافة المحافظات العراقية ويتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال رقم الطالب الامتحاني.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمات مميزة للطلاب وأولياء الأمور تتيح لهم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت وذلك من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعدها يتم الضغط فوق أيقونة الخدمات ثم تحديد خدمه النتائج.

بعد ذلك يتم اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثم بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب كاملا بشكل صحيح والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم أخيرا اضغط فوق أيقونة عرض النتيجة حتى تظهر أمام الطالب النتيجة بالتفصيل في كافة المواد الدراسية.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عن طريق زيارة موقع نتائجنا، واتباع بعض الخطوات البسيطة وسوف نتمكن من الحصول على النتيجة بكل سهولة.