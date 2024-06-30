شفرات جاتا الاصلية العب الان.. احصل على أجدد الشفرات واستمتع مع اصحابك 

تعتبر سلسلة ألعاب Grand Theft Auto GTA واحدة من أشهر وأكثر الألعاب الإلكترونية شعبية على مستوى العالم حيث تجمع بين الأكشن والمغامرة والعالم المفتوح مع مرور السنين تطورت هذه السلسلة تقدم تجربة لعب مميزة ومليئة بالإثارة والتي تتضمن مهام متنوعة وعالما مفتوحا ضخما وإمكانية استخدام مجموعة واسعة من المركبات والأسلحة في هذه المقالة سنعرض بعضا من أشهر شفرات GTA V سواء الأصلية التي عرفناها منذ إصدار اللعبة أو الشفرات الحديثة التي تم إضافتها مع التحديثات الأخيرة.

شفرات GTA San Andreas على الكمبيوتر

سلسلة ألعاب Grand Theft Auto (GTA) تتميز بإمكانية استخدام الشفرات (Cheats) لتفعيل ميزات إضافية وهي متاحة في معظم الإصدارات هنا بعض الشفرات الشهيرة لإصدار GTA: San Andreas على منصة الكمبيوتر:

شفرات الأسلحة

LXGIWYL: مجموعة الأسلحة 1 (الأسلحة الخفيفة).

KJKSZPJ: مجموعة الأسلحة 2 (الأسلحة الثقيلة).

UZUMYMW: مجموعة الأسلحة 3 (الأسلحة الاحترافية).

HESOYAM: صحة كاملة + درع + $250,000.

BAGUVIX: صحة غير محدودة.

AEZAKMI: لا تتعرض لمطاردة الشرطة.

ASNAEB: إلغاء مستوى المطلوب.

شفرات السيارات والمركبات

AIWPRTON: دبابة Rhino.

CQZIJMB : عربة Bloodring Banger.

JQNTDMH: عربة Rancher.

PDNEJOH: سيارة سباق.

VPJTQWV: سيارة سباق 2.

AQTBCODX: سيارة Romero.

KRIJEBR: عربة Stretch.

UBHYZHQ: عربة Trashmaster.

RZHSUEW: عربة Caddy.

شفرات الطقس

AFZLLQLL: مشمس.

ICIKPYH: مشمس جدًا.

ALNSFMZO: غائم.

AUIFRVQS : ممطر.

CFVFGMJ: ضبابي.

شفرات متفرقة

FULLCLIP: ذخيرة غير محدودة.

SPEEDFREAK: سيارات سريعة.

BTCDBCB: CJ يصبح سمينًا.

BUFFMEUP : CJ يصبح قويًا.

كيفية استخدام الشفرات

لتفعيل الشفرات في GTA: San Andreas على الكمبيوتر قم بكتابة الشفرة مباشرة أثناء اللعب (دون الحاجة لفتح قائمة أو نافذة خاصة) ستلاحظ تفعيل الشفرة فورًا بعد إدخالها بشكل صحيح.

استخدام الشفرات يمكن أن يغير تجربة اللعب بشكل كبير لذا ينصح بحفظ اللعبة قبل استخدام الشفرات حتى تتمكن من العودة إلى حالتها الأصلية إذا رغبت في ذلك.