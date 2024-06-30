هل الدخول لقطر عبر منفذ سلوى يتوجب وجود جواز ولا الهوية تكفي؟ .. الجوازات توضح

تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم توضيحات مستمرة عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، حيث تستجيب لاستفسارات المواطنين والمقيمين والوافدين، ومؤخرا، ردت على سؤال من أحد المواطنين حول الإجراءات المطلوبة لدخول قطر عبر منفذ سلوى بشكل سهل ومباشر، متسائلا عما إذا كان بإمكانه السفر باستخدام الهوية الوطنية أو إذا كان يتطلب الأمر وجود جواز سفر ساري.

الدخول لقطر عبر منفذ سلوى

فيما يتعلق بالاستفسار حول متطلبات الدخول إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى، توضح المديرية العامة للجوازات بأن المواطنين السعوديين يمكنهم العبور إلى قطر مستخدمين الهوية الوطنية فحسب، شريطة أن تكون صلاحية الهوية لا تقل عن ثلاثة أشهر، هذا الشرط ينطبق على السفر إلى قطر وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وللحصول على مزيد من المعلومات أو للإجابة على استفسارات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

تعرف علي موقف جواز السفر المنتهي ؟

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والرغبة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الحكومية، تبذل المديرية العامة للجوازات جهودا حثيثة لتعزيز منظومتها الإلكترونية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات، وفي هذا الإطار، تعلن المديرية عبر منصتها الرقمية عن إمكانية المواطنين الحاملين لجوازات سفر تقليدية والتي قد انتهت صلاحيتها، بأن يتقدموا بطلباتهم للحصول على الجواز الإلكتروني الجديد، وذلك من خلال إجراءات مبسطة وميسرة.

ويتوجب على المتقدمين إعداد طلب رسمي والتأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على الطلب، وبمجرد الحصول على الموافقة، يتم إصدار الجواز الإلكتروني الجديد، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحديث الوثائق الشخصية وتعزيز الأمان الرقمي، تأتي هذه الخدمة كجزء من التزام المديرية بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، وتعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية، مما يساهم في تعزيز تجربة المستخدمين ويحقق رضاهم.