هنا .. رابط التسجيل في منفعة دعم الأسرة سلطنة عمان لعام 2024

منفعة دعم الأسرة تعد واحدة من المبادرات التي قدمتها سلطنة عمان لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يقوم الأفراد بالتقدم للحصول على هذه المنفعة عبر صندوق الحماية الاجتماعية، كما ازدادت التساؤلات بين المواطنين حول شروط الإستحقاق لضمان استفادة كل أسرة مستحقة، ومن الضروري أن يتأكد جميع المتقدمين من استيفاءهم لهذه الشروط قبل تقديم طلبهم للاستفادة.

منفعة دعم الأسرة سلطنة عمان

يمكن للمواطنين العمانيين الإستفادة من منفعة دعم الأسرة عبر إتباع سلسلة من الخطوات المنظمة، التي سوف نعرضها لكم خلال الاتي:

الخطوة الأولى هي التوجه إلى منصة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. بعد ذلك، يقوم المواطن بالنقر على مربع دعم الأسرة وملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. يجب على المتقدم إرفاق الوثائق المطلوبة للتسجيل ثم الضغط على مربع تأكيد. يمكن أيضا التقديم للمنفعة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص، حيث ستقوم الجهات المعنية بفحص الوثائق والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الدعم.

ما هي شروط الحصول على منفعة دعم الأسرة ؟

لضمان استحقاقات الأسر للدعم المالي ضمن برنامج دعم الأسر، يجب التحقق من استيفاء مجموعة من المعايير المحددة، والتي تتمثل في النقاط التالية: