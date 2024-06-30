لولو ضاعت ياشرطه.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات2024 بجوده ممتازه

يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة وناسة حيث تعد من القنوات الفضائية التي قد اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة جدا، و ذلك نظرا لحب الأطفال الي الاستماع لها و مشاهدتها ايضا، و ذلك حيث تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة تقوم بتقديم برامج و أناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بتقديم الاعجاب بهذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة والتي تساعد على أن يتقبل الاطفال كل ما تقوم بتقديمه من أناشيد رائعة و هادفة تعمل على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدي جميع الاطفا، مما يساعد أولياء أمور علي تربية أطفالهم تربية صحيحة.