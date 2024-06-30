تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس بأفضل جودة للصوت والصورة

مسلسل المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التركية التي نالت نجاح كبيرة وشهرة واسعة على مستوى الوطن العربي وليس تركيا فقط، والسبب في ذلك يرجع إلى أن المسلسل امتداد لمسلسل قيامة أرطغرل الذي لا يقل عنه شهرة بالإضافة إلى كون المؤسس عثمان يعرض أحداث تاريخية في صورة درامية وبصورة تشد المشاهد، ومع عرض الموسم السادس والأخير من من المسلسل وهناك اهتمام على محركات البحث العربية من أجل معرفة القنوات التي سوف تقوم بعرض المسلسل بصورة مجانية وكذلك الترددات الخاصة بها حتي يتم البحث عن القناة وتثبيتها ضمن مجموعة قنوات التلفاز من اجل مشاهدة المسلسل في مواعيد عرضه على هذه القنوات.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يوجد أكثر من قناة يمكن من خلالها مشاهدة الموسم السادس والأخير من مسلسل التاريخي التركي قيادة عثمان بصورة مجانية، وتتمثل هذه القنوات في الآتي:

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: Hd.

التشفير: قناة مفتوحة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: نايل سات.

استقطاب: 12034.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد الفجر الجزائرية الثاني

القمر الصناعى: عرب سات.

التردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

خطوات ضبط التلفاز على القنوات الناقلة المؤسس عثمان

هناك خطوات يراعي أن يتم اتباعها وذلك من أجل التمكن من تثبيت اي قناة من القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، وتتمثل في الآتي: