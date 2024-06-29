خطوات تفعيل هوية وطنية إلكترونياً وكيفية الإبلاغ عن فقدان الهوية 1446

أوضحت هيئة الأحوال المدنية بالسعودية خطوات تفعيل الهوية الوطنية أون لاين بعد إصداراها من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فقد تعتبر الهوية الوطنية هي بطاقة التعريف للمواطن السعودي، وتحمل بطاقة الهوية المعلومات الشخصية والرقم التعريفي المُسجل في مواليد المملكة، حيث يمكن استعراضها إلكترونيًا من خلال أبشر للأفراد، لذا نقدم لكم خطوات التفعيل.

خطوات تفعيل هوية وطنية إلكترونياً

يمكن تلأي مواطن تفعيل الهوية الوطنية بكل سهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الذهاب إلى الجهات المعنية وهي مكاتب هيئة الأحوال المدنية بالسعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول الي منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي أيقونة الخدمات من الخدمات المتاحة.

اضغط على خانة الأحوال المدنية.

تحديد خدمات الهوية الوطنية.

اختيار خانة تفعيل الهوية الوطنية، ثم كتابة البيانات المطلوبة.

اختيار على أيقونة تفعيل.

خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية

أعلنت الأحوال المدنية عن ضرورة تقديم بلاغ رسمي عند فقدان الهوية الوطنية قبل التقدم بطلب إصدار هوية بدل فاقد، وتتيح منصة أبشر هذه الخدمة إلكترونيًا وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، وجاءت خطوات الإبلاغ كالتالي: