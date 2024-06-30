بخصم يصل إلى 2700 ريال.. إليكم أحدث عروض جرير للجوالات وكيفية شرائها

تعتبر مكتبة جرير واحدة من أشهر المكتبات في السعودية التي تبيع العديد من المنتجات التي يستخدمها جميع الأفراد في السعودية من بينهم الهواتف الذكية، وقد أعلنت المكتبة عن العديد من العروض على الهواتف الذكية في جميع فروعها بالمملكة، حيث تبيع الهواتف الذكية بأسعار أقل مقارنة بسعرها الحقيقي في أماكن أخرى وبنفس المميزات، تعرف في هذا المقال على أحدث عروض جرير على الهواتف الذكية وأسعار كل منها في السعودية.

عروض جرير للجوالات

أعلنت جرير عبر موقعها الإلكتروني عن وجود العديد من العروض المميزة على الهواتف الذكية ومن بينها ما يلي:

هاتف موتورولا ايدج 40 الجيل الخامس بسعة تخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 955.65 ريال سعودي بدلا من 1477.39 ريال.

هاتف ايفون 13 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 2042 ريال سعودي بدلا من 3042 ريال.

هاتف هونر ماجيك 5 برو بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 2433 ريال سعودي بدلا من 3825 ريال.

عرض على هاتف هونر x9 a بمساحة تخزين 256 جيجا بيان مع 12 جيجا رام بسعر 955 ريال سعودي بدلا من 1216 ريال.

هاتف هواوي بي 60 بر بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 2520 ريال سعودي بدلا من 3651 ريال.

هاتف هواوي ميت 50 برو بمساحة تخزين 512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 4173 ريال سعودي.

هاتف هواوي 10 نوفا بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 1738 ريال سعودي.

هاتف هواوي ميت اكس 3 بسعة تخزين 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 4364 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 22 اس بسعر 607 ريال سعودي بدلا من 720 ريال.

هاتف ناثينج ون بسعر 1042 بدلا من 1520 ريال سعودي.

كيفية الحصول على هواتف مكتبة جرير

يمكن شراء الهواتف من عروض مكتبة جرير سواء بالتوجه إلى أحد فروع المكتبة أو باتباع الخطوات التالية: