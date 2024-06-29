وزارة الموارد البشرية توضح شروط إصدار وثيقة العمل الحر 1446

تعتبر وثيقة العمل الحر هي أوراق رسمية يتم إصداراها من قبل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فقد يتم منح المواطنين الذين يستطيعون العمل بأكثر من وظيفة أو عمل حر، وذلك بسبب حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ترتيب وتنظيم العمل داخل المملكة، ويقصد بالعمل الحر المواطنين الذين يقومون بتلك الأعمال، العمل أونلاين مثل التسويق الالكتروني والبرمجة، أو كتابة المقالات الالكترونية، وكذلك التسويق التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، ويقصد به أيضاً الأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري يمكنهم استخراج هذه الوثيقة حتى يتمكنوا من ترويج خدماتهم ومنتجاتهم وزيادة دخلهم الشهري.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين الراغبين في إصدار وثيقة العمل الحر من برنامج الدعم ريف عن ضرورة استفتاء مجموعة من الشروط والضوابط، وقد تتمثل هذه الشروط فيما يلي: