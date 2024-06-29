قدم الآن واحصل على تصاريح العمرة عبر نسك 1446 “المنصة” توضح جميع التفاصيل

وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة كما أوضحت الوزارة خطوات تقديم العمرة من خلال موقع نسك والحصول على التصريح ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية تقديم العمرة عبر نسك.

تقديم العمرة عبر نسك

أصبح بإمكان الزوار من مختلف الدول الذهاب إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة أو الحج من خلال الحصول على تصريح من منصة نسك وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نسك .

بعد ذلك اضغط على خدمة المسجد الحرام.

ثم حدد أداء عمرة.

اختر الأفراد.

بعد ذلك ادخل التاريخ والوقت.

بعد قراءة كافة الشروط والضوابط اضغط على كلمة موافق.

انقر فوق زر استمرار.

بذلك يتم الحصول على التصريح بنجاح.

خطوات التسجيل في نسك

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية التسجيل في نسك وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بتحميل منصة نسك.

اضغط على التقديم على التأشيرة.

حدد الجنسية.

ثم اضغط على الحصول على تأشيرة إلكترونية.

ستظهر أمامك صفحة التقديم على التأشيرة.

اضغط على المعلومات المطلوبة.

ثم اضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اتبع باقي التعليمات لإتمام عملية التسجيل.

تصريح العمرة عبر توكلنا

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على تأشيرة العمرة من خلال منصة توكلنا الإلكترونية وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية