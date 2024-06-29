طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياَ 2024

يبحث الكثير من الناس عن طرق مختلفة من أجل سداد الكهرباء أونلاين أو طرق سهلة توفر جهد ووقت وكذلك يبحث الكثير عن طرق الاستعلام عن سداد الكهرباء مصر والتي تكون مهمة للغاية حيث يبحث الجميع عن طريقة الاستعلام لتتمكن من دفع الفواتير بشكل صحيح وكذلك متابعة تغيرات الفاتورة سواء كانت ارتفعت أو انخفضت، كما يبحث الكثير عن طريقة الاستعلام اونلاين والتي لا يعتبرونها صعبة للغاية على العكس، كما أن الخطوات تكون سهلة للغاية ولكن يجب متابعتها بتركيز وبشكل دقيق.

الاستعلام عن سداد الكهرباء مصر

إليكم الطريقة الخاصة بالاستعلام عن السداد في مصر والخطوات التي يجب اتباعها بالتفضيل، حيث أن الطريقة تتلخص في النقاط التالية:

يجب على المستعلم الذهاب على الموقع الخاص بشركة الكهرباء في مصر.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الخدمات ثم النقر على زر الإستعلام عن الفواتير الشهرية الخاصة بالكهرباء.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تدور حول العداد المتعاقد مع شركة الكهرباء.

يتم كتابة الرقم الخاص بالعداد في الخاصة المخصصة له وكذلك تحديد المكان تركيب الخاص بالعداد.

بعد ذلك يتم تسجبل قراءة العداد والذي يتكون من حوالي 10 أرقام.

في النهاية يتم النقر على أيقونة الاستعلام والانتظار خمسة دقائق وسوف تظهر الفاتورة على الفور.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين

هناك بعض الخطوات الهامة التي عند اتباعها تستطيع الاستعلام عن سداد الفاتورة الكهربائية أونلاين، حيث تتلخص الخطوات في الفقرات الآتية: