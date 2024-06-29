ظهرت نتائج البكالوريا بالجزائر 2024 على ” موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية ” لجميع المحافظات

مرحلة البكالوريا تعد من أهم المراحل التعليمية وتزايد البحث من قبل الكثير من طلاب في الجزائر عن معرفة الإعلان عن نتائج البكالوريا ، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية يتم اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الوزارة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك في ظل رؤية الدولة في التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر

نتائج البكالوريا تعتبر من أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من الأشخاص في الجزائر حيث أعلنت الوزارة عن موعد إعلان نتائج البكالوريا من المقرر أن يكون الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو المقبل وذلك بدلا من أن كانت يوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر 2024

لم يتبقى سوى القليل على موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا ويمكن الاستعلام بكل سهولة عبر موقع فضاء وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

قم بكتابة رقم التسجيل.

ثم قم بكتابة كلمة السر.

اضغط على كلمة نتائج البكالوريا.

انقر فوق كلمة استعلام أو بحث.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

كما أتاحت الوزارة استخراج النتائج عبر موقعها الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: