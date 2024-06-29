طريقة عمل خد الجميل في المنزل بالقوام الأحمر المضبوط

يعد خد الجميل من أكثر الحلويات المفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار، وفي ذات الوقت تكون من أفضل الحلويات التي يتم تقديمها إلى الأطفال لأنها تعتمد على المكون الرئيسي التفاح المعروف بفوائده الكثيرة التي يوفرها إلى الجسم، ونجد ان خد الجميل يوجد له أكثر من طريقة تستطيع من خلالها تجهيزه في المنزل، وتوجد طريقة تعد الأشهر والأسهل بسبب الخطوات السهلة و النتيجة المضمونة، يمكن لكل ربة المنزل أن تقوم بإعداده إلى أفراد أسرتها في أي وقت، ويمكنك التعرف على هذه الطريقة تابعوا السطور القادمة.

مكونات خد الجميل

نجد أن مكونات خد الجميل غير مكلفة من الناحية المادية، ولا تحتاج الى توفير مكونات محددة من أجل الوصفة، وهذا لأن هذه المكونات متوفرة في كل منزل في جميع الأوقات، وتكون المكونات على النحو الآتي:

6 حبات تفاح من أي نوع.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب ماء.

1 عدد ليمون.

ملعقة ونصف لون طعام.

أعواد خشبية طويلة.

2 ملعقة من عسل نحل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيفية تحضير خد الجميل

يمكنك اتباع هذه الخطوات في وصفة خد الجميل، وتتمثل فيما يلي: