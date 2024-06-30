“شوف نتيجتك من هنا” نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة الرسمي

حالة من البحث المكثف بين الطلاب حول معرفة رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول من خلال موقع نتائجنا الوزاري، تعتبر نتائج الصف الثالث من بين أهم النتائج التي يحرص الطلاب على معرفتها بشكل كبير، ومن خلال السطور التالية سنوضح لجميع الطلاب رابط الحصول على النتائج بالاسم.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع نتائجنا

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول عبر موقع نتائجنا الوزاري وتحسين مستوى الطلاب، أشار الطلبة إلى أن الامتحانات كانت مناسبة لمستوياتهم المختلفة مما يمكن من قياس مستواهم بشكل دقيق، وبالتالي لم تواجه الطلاب أي صعوبات وسارت العملية الامتحانية بسلاسة في جميع اللجان، من خلال موقعنا سنتعرف على النتائج اليوم.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط

بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب سيتم إتاحة النتائج عبر المواقع الإلكترونية التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق، أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختار المرحلة الدراسية.

سجل بيانات الطالب مثل رقم جلوسه.

حدد المحافظة التابع لها.

انقر على أيقونة الاستعلام.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول موقع نتائجنا

من المتوقع أن تتاح النتائج عبر موقع “نتائجنا” ويمكن بسهولة الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية العراقية، إليكم كيفية الحصول على النتائج عبر “نتائجنا”: