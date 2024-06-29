استعلم عنها .. نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 بالرقم المدني الدور الأول من خلال الرابط الرسمي

تزايد البحث عن معرفة نتائج شهادة الثانوية العامة في الكويت، يعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد الإعلان عن النتائج حيث أن تلك المرحلة تعد من أهم المراحل التعليمية يتم بعدها تحديد مستقبل الطلاب ومعرفة مسارهم الجامعي، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن أعمال التصحيح تتم بكل دقة وشفافية من أجل ضمان حصول كل طالب وطالبة على درجته كاملة كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت

وزارة التعليم تعمل على راحة الطلاب حيث أتاحت الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

اضغط على نتائج الثانوية العامة.

اختر الدور الأول.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم التسلسل وإسم الطالب والرقم المدني.

اضغط على كلمة بحث أو استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات لكل مادة والمجموع الكلى ونسبة النجاح.

كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة 2024 عبر تطبيق سهل

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم الكويتية استخراج النتائج عبر تطبيق سهل وذلك في حالة وجود ضغط على موقع الوزارة حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر سهل من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: