رسميا موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر الاردن 2024 وفقا لوزارة المالية

أعلنت وزارة المالية الأردنية، موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر الاردن 2024 حيث يتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أكس حاليا، علما إنه تم تحديد موعد ثابت في كل شهر ميلادي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر الاردن

أوضحت وزارة المالية الأردنية، بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر الاردن، سيكون يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيتم صرف الرواتب لهذا الشهر يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2024، أما في حالة صادف هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية أو أسبوعية ليومي الجمعة والسبت، ففي تلك الحالة سيتم تغيير موعد الصرف سواء بالتبكير أو التأخير لموعد الصرف وتقوم الوزارة بالإعلان رسميا عن الموعد الجديد لصرف الرواتب.

أشارت وزارة المالية في دولة الأردن، إنه يوجد زيادات للرواتب، والتي تكون لرتبة رقيب حوالي 28 دينار أردني

ورتبة نائب رقيب حوالي 33 دينار أردني، ورتبة عميد حوالي 35 دينار أردني، ورتبة لواء حوالي 30 دينار أردني

ورتبة ملازم أول حوالي 36 دينار أردني، ورتبة ملازم حوالي 38 دينار أردني

ورتبة مقدم حوالي 38 دينار أردني

ورتبة رائد حوالي 38 دينار أردني.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعدي بعد الزيادة في الأردن 2024

حيث إنه يمكن للموظفين الاستعلام عن راتب التقاعدي بعد الزيادة في الأردن 2024، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: