رسميا الآن حقيقه رفع الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024 وموعد صرف مرتبات شهر يوليو

أعلنت وزارة المالية المغربية، الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024، ويكون ذلك من أجل تحسين مستوي المعيشة ومواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، ولذلك فقد تساءل الكثير من الموظفين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، ليبحثوا عن الزيادة المقررة لتلك الرواتب، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية موعد صرف المرتبات للشهر المقبل والتي تكون بالزيادة الجديدة.

الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024

أوضحت وزارة المالية إنه تمت الموافقة بشأن زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024، وتكون بقيمة 1000 درهم مغربي، ويكون ذلك من أجل تحسين مستوي المعيشة لجميع العاملين، حيث إنه يتم صرف الزيادة على جزئين، وتكون الدفعة الاولى خلال شهر يوليو المقبل بقيمة 500 درهم مغربي، فيما إنه يتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 500 درهم مغربي ويكون ذلك في شهر يوليو من العام المقبل 2025.

كما إنه قد تم رفع الحد الأدنى بنسبة 10% للقطاع الخاص، حيث تصرف تلك الزيادة على جزئين، وتكون الدفعة الأولى بنسبة 5% في شهر يناير المقبل 2025، بينما يتم صرف الدفعة الثانية في شهر يناير بعد القادم 2026 والتي تكون بنسبة 5%، فيما يتم حساب زيادة الحد الأدنى للاجور بالمغرب، حسب وضع الموظف، وكذلك مع اضافة التعويضات العائلية، والحوافز، والبدلات، والتي تكون ضمن المرتب الكلي.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب

كشفت وزارة المالية المغربية، من خلال بيان رسمي، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب، حيث إنه من المقرر بأن يكون الأسبوع الاخير من شهر يوليو المقبل 2024، حيث ينتظر المواطنين موعد صرف المرتبات الخاصهم بهم، ليقوموا بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية، كما يمكن للموظفين الدخول على رابط موقع الوزارة للاستعلام عن قيمة المرتبات وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة.