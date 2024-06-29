بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم العراقية تعلن عن الرابط الرسمي لنتائج الثالث متوسط العراق 2024

amr radwan تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم العراقية تعلن عن الرابط الرسمي لنتائج الثالث متوسط العراق 2024

يتسائل العديد من الطلاب هل ظهرت نتائج الثالث متوسط والإجابة أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج الثالث متوسط سوف يتم اعلانها فى هذا الاسبوع وأن على الطلاب الدخول إلى الرابط الذي تم تفعيله من قبل وزارة التعليم للحصول على النتيجة وسوف نتعرف على خطوات تنزيل نتائج الثالث متوسط من موقع الوزارة وموقع نتائجنا كالتالي.

نتائج الثالث متوسط العراق

نتائج الثالث متوسط ليست مثل أى نتيجة دراسية لأنها نهاية مرحلة تعليمية بالنسبة للطالب وبداية مرحلة أخرى لذلك تشغل اهتمام طلاب الثالث المتوسط وأسرهم ومن خلال هذه السطور نتعرف على كيفية الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط.

  • بخطوات سهلة يتم أولاً الدخول إلى موقع نتائجنا.
  • سبتم التحقق من اتصالك وتحويلك إلى الموقع
  • سنجد فى الصفحة الرئيسية نتائج الامتحانات.
  • قم بالبحث عن نتائج الثالث المتوسط 2024 والضغط عليها.
  • يمكن تنزيل النتيجة من مركز نتائجنا أي عن طريق باحث جوجل او من موقع نتائجنا على تطبيق التليجرام
  • بجب تحديد مجلد المحافظة التى يسكن بها الطالب
  • ثم يتم البحث عن النتيجة باسم المدرسة من مربع البحث.

نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ويمكن الحصول على نتيجة الثالث المتوسط عبر.

  • الذهاب لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
  • ثم يتم اختيار نتائج الطلاب
  • ويجب أن يتم اختيار المحافظة وإدخال الاسم والرقم الامتحانى الخاص بالطالب.
  • الضغط على الاستعلام ثم الانتظار ثوانى وسيتم ظهور النتيجة بصيغة بي دي اف التى بمكن تنزيلها أو طباعتها والاحتفاظ بها.
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amr radwan

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