جرب التحديث الجديد.. تحميل لعبة جاتا 5 grand theft auto برابط مباشر مجانا على جميع الأجهزة

يبحث الكثير من عشاق الألعاب عن كيفية تحميل لعبة GTA 5 حيث تصدرت محركات البحث لما تحتويه من العديد من المغامرات والمهمات الممتعة، حيث يمتلك بطل اللعبة المنزل الخاص به والذهاب إلي المطاعم والنوادي وكذلك اكتساب الصداقات بداخل اللعبة أو حتي اللعب مع الأصدقاء وتكوين الفرقة الخاصة بك ودخول حروب الشوارع؛ ولذلك نستعرض لكم طريقة تحميل لعبة GTA 5.

طريقة تحميل لعبة GTA 5

لمعرفة طريقة تحميل لعبة GTA 5 عن طريق الهاتف أو جهاز الكمبيوتر يرجى متابعة ما يلي:

الطريقة الأولي: عن طريق الهاتف المحمول

افتح متجر جوجل بلاي من الواجهة الرئيسية لهاتفك.

ثم اكتب اسم اللعبة ” GTA 5 ” في مربع البحث.

اضغط على صورة اللعبة ثم انقر على “تحميل”.

سيتم تنزيل اللعبة تلقائياً علي هاتفك المحمول.

الطريقة الثانية: عبر جهاز الكمبيوتر

اكتب اسم اللعب في مربع البحث في جوجل كروم.

ثم اختر موقع ميديا فاير.

ثم بالضغط علي تنزيل، سيتم تنزيل اللعبة والمثبت.

قم بفك الضغط واتباع التعليمات والموافقة علي أذونات الوصول.

سوف يتم تنزيل اللعبة تلقائياً علب جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مميزات لعبة gta

تدعم لعبة جاتا العديد من المميزات الرائعة وهي ما سنذكره فيما يلي