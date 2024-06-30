القبض امتى .. موعد صرف راتب المعين المتفرغ لهذا الشهر 2024 العراق " وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من راتب المعين عن معرفة موعد إيداع رواتب المعين المتفرغ في العراق وهو راتب يتم منحه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لحادث أدى إلى إعاقتهم وجعلهم غير قادرين على العمل ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة العراقية إلى توفير الدعم لتلك الحالات ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المعين المتفرغ.

موعد ايداع راتب المعين المتفرغ هذا الشهر

تزايد البحث عن معرفة موعد صرف رواتب المعين المتفرغ وخاصة بعد تأخر موعد الصرف حيث كان يتم صرف رواتب المعين من 20 في الشهر الميلادي إلى 25، حيث أوضحت الحكومة العراقية أن سبب تأخير صرف راتب المعين هو إجازة عيد الأضحى ثم عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المعين المتفرغ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل في العراق.

شروط استحقاق راتب المعين المتفرغ

في السياق نفسه أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على راتب المعين المتفرغ وذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي: