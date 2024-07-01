“هتحقق حلمك” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بـ 100 ألف دولار والدخول في قائمة السحب على مليون دولار

يتنامى الاهتمام بمسابقة الحلم 2024 ويتكرر السؤال حول كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، إذ أن العديد من الأفراد يسعون لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية ضخمة، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن استمرار المسابقة لهذا العام مقدما فرصا جديدة للراغبين في المشاركة والفوز، لذلك سنقدم في هذا المقال خطوات التسجيل في مسابقة الحلم وأرقام التواصل للدول العربية جنبا إلى الشروط الأساسية المطلوبة للمشاركة.

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024

للانضمام إلى مسابقة الحلم 2024 والتنافس على الجوائز النقدية الضخمة أمامك فرصة للفوز بـ 100,000$ ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدك.

ستحصل على مجموعة من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها.

ستتلقى رسالة نصية قصيرة لتأكيد اشتراكك في المسابقة.

مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024

أعلنت إدارة مسابقة الحلم عن تواريخ السحوبات للموسم الجديد 2024 على النحو التالي:

سيتم إجراء سحب الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في منتصف شهر يونيو وآخر خميس من شهر ديسمبر.

سوف يتم إجراء سحب جائزة بقيمة 100,000 دولار في أول خميس من كل شهر ميلادي.

سحب بقيمة 5000 دولار سيتم من خلال تطبيق الحلم يوم السبت من كل أسبوع.

الإعلان عن فائزين آخرين بجوائز إضافية تبلغ قيمتها 3,800,000 دولار أمريكي.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يجب تلبية الشروط التالية:

يجب أن يكون للمشترك حساب في إحدى البنوك.

يجب أن يكون المشارك قد بلغ سن البلوغ في دولته.

يجب أن يكون المشترك من أصل عربي.

يجب قبول كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة.

لا يسمح للموظفين المشاركين في المسابقة أو لعائلاتهم حتى الدرجة الرابعة بالتقديم.

ماهي مراحل مسابقة الحلم

تمر مسابقة الحلم بعدة مراحل:

مرحلة التسجيل: يتم في هذه المرحلة اختيار 100 متسابق بشكل عشوائي من بين المتقدمين.

مرحلة التحكيم: يختصر فيها العدد ليصبح خمسين متسابقا بشكل عشوائي.

مرحلة نصف النهائي: يصل عدد المتنافسين إلى 5 من أصل 50 مشترك.

المرحلة الأخيرة: يتم في هذه المرحلة اختيار الفائز بالجائزة الكبرى.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك المشاركة في المسابقة من أي مكان في العالم من خلال الأرقام التالية: 0088216101092 أو 00821622775627، بخصوص الأرقام المخصصة لبعض الدول العربية فهي: