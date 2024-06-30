ماما زعلت من سوسو .. تردد قناة كراميش 2024 الجديد على النايل سات فرحي أولادك ببيها

الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة تردد قناة كراميش فهي تعد من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف للأطفال من البرامج والأغاني وتعمل إدارة القناة على تحديث القناة بصورة مستمرة، كذلك قناة كراميش تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح مما جعلها في وقت قصير حققت نجاحاً كبيراً بالإضافة إلى ذلك القناة تعمل بشكل مجاني من غير اشتراك لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

يستطيع محبي وعشاق قناة كراميش تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة هو 11605.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل تصويب الخطأ هو 6/5.

معامل الترميز 27500.

جودة القناة SD.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش تتميز بعدة مميزات جعلتها من أفضل قنوات الأطفال الفضائية ومن أبرزها مايلي:

تقدم القناة محتوى شيق وهادف.

تعمل قناة كراميش على مدار اليوم دون انقطاع.

القناة تعمل بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك.

بالإضافة إلى ذلك تعلم القناة الطفل العديد من القيم والمبادئ.

تقدم القناة محتواها بشكل يتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع العربي.

تزود الطفل بمهارات يومية يمكن ممارستها بشكل يومي في الحياة.

تعمل قناة كراميش على زيادة قدرة الطفل الإبداعية.

تعمل على تسلية الطفل من خلال الأناشيد والبرامج التي تقدمها.

أغاني قناة كراميش 2024

تعرض قناة كراميش مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال من ضمنها ما يلي: