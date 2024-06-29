” راتب لطفلك ” رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 سجل الآن

تعمل دائما الحكومة الجزائرية تقديم الدعم للأسر الجزائرية أصحاب الدخل المنخفض وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية حيث أتاحت الحكومة منحة الطفل لتخفيف العبء على الأبوين وذلك بعد توافر مجموعة معينة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منحة الطفل وأهم الشروط الواجب توافرها.

كيفية التسجيل في منحة الطفل 2024 الجزائر

تزايد البحث عن معرفة خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر حيث أتاحت الحكومة الجزائرية التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع وزارة العمل .

بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد.

ثم قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

أخيراً اضغط على تقديم الطلب.

تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

شروط الحصول على منحة الطفل 2024

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة الطفل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه تتمثل الشروط فيما يلى:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية ومن أبوين جزائريين.

أن لا يكون عمر الطفل أقل من 6 سنين ولا يتعدى 8 سنين.

أن تكون أسرة الطفل من أصحاب الدخل المنخفض.

أن يتم التسجيل في منحة الطفل بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.

أن يكون الطفل مقيم في الجزائر إقامة دائمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الطفل

من أجل التسجيل في منحة الطفل لابد من تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي: