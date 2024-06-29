“استعلم عن اسمك أون لاين” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم محافظات العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومية العراقية، والتي يقدم للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض ويعانون من مصاعب الحياة، ويسعى البرنامج لتوزيع الدعم والمساعدة بشكل منتظم على المستحقين، ويترقب المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبة الكشف عن كشوفات المقبولين فيها وموعد صرفها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة معرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

نظراً لازياد البحث المكثف والمتكرر من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم لمعرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المسحقين للوجبة الاخيرة، حيث أعلنت الوزارة إعلان الكشوفات للمقبولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويتم الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر شبكة الانترنت.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

يتم تحديد المحافظة التابع لها.

تسجيل البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

الضغط على زر استعلام.

على الفور ستظهر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكن تحميل الكشوفات بصيغة pdf والبحث عن اسمك بسهولة.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل العراقية بعض المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي كالتالي: