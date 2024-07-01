يابختك لو منهم!! ركوب القطار مجانا لهذه الفئات فقط وفقا لقرارات الوزارة.. هتصيف ببلاش

تسعي الدولة إلى تحقيق طفرة في مجال النقل والمواصلات لذلك حددت فئات يمكنها ركوب القطار مجانا، كما وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل وخاصة المترو والقطارات وربط شبكة الطرق بهدف الاستغلال الأمثل للثروات، وتقدم هيئة السكك الحديدية تخفيضات كبيرة على تذاكر القطار تصل إلى 100% وأخرى بنسبة 50% فقط لفئات محددة، وهذا ما نقدمه خلال سطور المقال فتابعونا.

ركوب القطار مجانا لهذه الفئات

تقوم وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية بتقديم خدمات متكاملة بشكل مجاني لعدد من المواطنين، حيث منحت فئات معينة تصريح ركوب قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة مجانا وتتمثل فيما يلي:

المصاب بمرض السرطان والمرافق له وذلك من خلال استخراج كارت صادر من الادارة المركزية للمبيعات والتسويق، يحتوي علي بيانات وصورة المريض مايثبت أنه محارب للسرطان ويختم بشعار الجمهورية على أن يتم التجديد كل عام.

ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم من خلال استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

أفراد الصم والبكم سواء كانوا أطفال أو بالغين.

فئات يحق لها دفع 50% من ثمن تذكرة القطار

لقد حددت الحكومة عدة فئات يحق لها الحصول على تذاكر القطار بنصف الثمن فقط وتتمثل فيما يلي:

كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما بشرط وجود بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

الاشخاص من ذوي الاعاقات الجسدية شريطة تقديم ما يثبت من وجود هذه الاعاقة.

اسر الشهداء والمفقودين في العمليات العسكرية بشرط أن يكونوا من الدرجة الأولى.

ضباط الشرطة والجيش وطلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

مجموعات الشباب والرياضة وأعضاء الهلال الاحمر.

الأطفال من عمر أربع حتى عشر سنوات.

طريقة حجز تذاكر السفر للقطارات

توجد عدة طرق يمكن من خلالها حجز تذاكر السفر على جميع أنواع القطارات بهدف تسهيل الخدمة على الركاب ومنع التكدس والازدحام أمام شباك التذاكر، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي: