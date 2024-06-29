لمحبي الفئة المتوسطة هاتف رائع للشباب من هواوي بسعر مناسب وإمكانيات عالية

الكثير من محبي وعشاق هواتف هواوي يبحثون عن معرفة أفضل هاتف هواوي حيث يعد هاتف Huawei nova y91 من أفضل الهواتف الذكية التي أعلنت عنها شركة هواوي وخاصة أن الهاتف يعد من الفئة المتوسطة بجانب أن الهاتف جاء بمواصفات ومميزات كثيرة منها بطارية الهاتف كبيرة جدا وهذا ما يبحث عنه محبي الألعاب الإلكترونية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات موبايل Huawei nova y91

جاء هاتف Huawei nova y91 بمواصفات مميزة جعلته هو الخيار الأفضل من أبرزها مايلي:

جاء الموبايل بمعالج من نوع وهو 680 snapdragon من إنتاج الشركة الأمريكية كوالكوم.

كذلك من مميزات الهاتف جاء بشاشة قياسها 6.95 بوصة من نوع LCD، ومعدل تحديث في الثانية 90 هارتز بجانب معدل بدرجة 270 هرتز لأخذ العينات.

يأتي الهاتف بكاميرا بدرجة 50 ميجا وكاميرا أخري بدقة بدرجة 2 ميجا بيكسل.

كما جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مما يجعلك تلتقط أفضل الصور السلفي.

ذاكرة الهاتف العشوائية تصل إلى 8 جيجا.

جاء الهاتف بمساحة داخلية تصل إلى 256 و128 جيجا بايت.

أيضا من مواصفات هاتف Huawei nova y91 أنه يدعم الشحن السريع بدرجة تصل إلى 22.5 وات.

جاء الهاتف ببطارية كبيرة 7000 مللي.

الهاتف يدعم خاصية التسجيل الخلفي والأمامي بكل سهولة، بجانب إمكانية أخذ صور عن طريق الذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف Huawei nova y91

أما بالنسبة لسعر هاتف Huawei nova y91 في مصر يبلغ نحو 13,999 جنية وقد يختلف سعر الموبايل حسب المتجر والنسخة التي ترغب في الحصول عليها، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على الهاتف من المواقع الإلكترونية المختلفة المتخصصة في مجال بيع الهواتف المحمولة.