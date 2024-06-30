رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية.. تفاصيل زيادة شهر يوليو 2024!! إليكم الحقيقة

يتساءل عدد من المواطنين عن رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية، وذلك بعد قرار الوزارة برفع رواتب المتقاعدين بقيمة مالية بلغت 100 ألف دينار عراقي على الرواتب الخاصة بالمتقاعدين والتي تنقص عن حد مليون دينار عراقي، وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة العراقية على توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في مواجهة مصاعب الحياة المتجددة والتي تواجه كافة المواطنين.

رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية منذ فترة عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية، وذلك بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي:

تم رفع راتب المتقاعد الذي يتقاضى 400 ألف دينار عراقي، وذلك حتى تصل إلى 500 ألف دينار عراقي.

ووصل راتب المتقاعد الذي يتقاضى 500 ألف دينار عراقي إلى نحو 600 ألف دينار عراقي.

أما عن المتقاعدين الذين تصل رواتبهم إلى 700 ألف دينار عراقي فإن رواتبهم تصل إلى 800 ألف دينار عراقي.

ولكن بالنسبة للرواتب التي تصل إلى مليون دينار عراقي فإنها لا زيادة لها.

الاستعلام عن الرواتب

بعد توضيح زيادة رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية يمكن لكافة المتقاعدين الاستعلام عن الرواتب بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال الخطوات التالية: