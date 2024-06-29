خطوات الاستعلام عن الطلاق في الكويت 2024 ” الهيئة العامة للمعلومات المدنية ” الرابط الرسمي هنا

أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين كما أتاحت خدمة الاستعلام عن الطلاق للمواطنين والمقيمين في الكويت وتوفر تلك الخدمة معرفة التفاصيل الخاصة بالقضايا المرفوعة ضد صاحب الرقم المدني المسجلة في المحاكم الكويتية، لابد من امتلاك حساب شخصي على تطبيق هويتي للاستفادة من تلك الخدمة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الطلاق في الكويت على تطبيق هويتي.

خطوات الاستعلام عن الطلاق في الكويت

يستطيع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت الاستعلام عن الطلاق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم في البداية بتحميل تطبيق هويتي

اختر خدمة استعلام عن الطلاق.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من القائمة الرئيسية اضغط على مستخدم جديد.

انقر فوق كلمة أفراد.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اضغط على بدء الخدمة.

قم بكتابة الرقم المدني في المربع المخصص لذلك.

ثم انقر على إرسال طلب الصداقة.

اضغط على كلمة استعلام عن القضايا المرفوعة.

انقر على كلمة بحث واستعلام.

ستظهر أمامك عدة قضايا قم بالبحث عن القضايا الطلاق المرفوعة.

اضغط على قضية الطلاق ستظهر أمامك التفاصيل.

خطوات تفعيل التطبيق على الهاتف المحمول

يمكن تفعيل التطبيق على الجوال بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: