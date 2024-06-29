” عيش الإنتعاش ” طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بطعم خطير لا يقاوم

يعد كعك جالكسي بالبندق أحد أنواع الحلويات اللذيذة والفاخرة التي يحبها الكثير من محبي الحلوى، وهذا النوع من الكيك يتمتع بمذاق رائع ويتميز بسهولة تحضيره نظرًا لأن مكوناته بسيطة وتتوفر في معظم المنازل وتعود هذه الكعكة شهرتها إلى محتواها الغني من شوكولاتة البندق، مما يجعلها محبوبة لدى جميع أفراد العائلة وتتكون هذه الكيكة من مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في معظم المنازل، بحيث يسهل تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى مجهود كبير وتتضمن هذه المكونات الدقيق والبيض والسكر والزبدة وبودرة الكاكاو والشوكولاتة بالبندق، والتي تتكامل فيما بينها لتُشكِّل هذا النوع المميز من الكيك وفي هذا المقال، سنتعرف بالتفصيل على مكونات وخطوات تحضير هذا النوع المميز من الكيك، والذي يجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد فهو خيار مثالي لإرضاء أذواق محبي الحلويات الراقية.

طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق:

المكونات:

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1/2 كوب سكر بني حبيبات

1/4 كوب سكر أبيض حبيبات

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/4 كوب حليب كامل الدسم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت نباتي

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/2 كوب شوكولاتة جالكسي بالبندق

طريقة التحضير: