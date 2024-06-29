سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد!!! اكتشف اسرار اللعبة (لازم تجربها)

يبحث عن سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد الكثير من اللاعبين المحبين للعبة جاتا، وفي حقيقة الأمر فإن لعبة جاتا هي إحدى ألعاب الفيديو القتالية وهي مصممة للعمل والتشغيل على أجهزة الكمبيوتر، ولكن مع انتشار الهواتف الذكية الحديثة استطاع عدد من مطوري اللعبة أن يقوموا بتطوير اللعبة للعمل على أجهزة الاندرويد، وبذلك تمكن شريحة كبيرة من ممارسة اللعبة بكل سهولة.

سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد

يمكن بكل سهولة معرفة سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد، حيث يتم تشغيلها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بتنزيل واستخراج لعبة جاتا 5 إلى مجلد التنزيلات وهو https://gofile.io/d/46YIwp.

كما يجب تنزيل و تحميل وتثبيت محاكي Horizon Emu https://t.co/a09uw0ROAK.

ثم يتم القيام بتثبيت وتحميل Input Bridge وذلك لضبط التحكم باللمس https://t.co/k3yRnMK4Ew.

بعدها يتم التوجه إلى تطبيق Horizon Emu، الموجود في هاتفك، ثم قم بالانتقال إلى قسم التنزيل.

بعد ذلك عليك الضغط على تحديث الكل.

بعدها يتم القيام بتنزيل Wine 9.7 Vanilla والبرامج النصية التي تقوم لمعالجة الوحدة المركزية نصيا.

خطوات إضافية لتشغيل جاتا 5 على الاندرويد

حتى تتمكن من معرفة سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد يجب عليك اتباع الخطوات التالية: