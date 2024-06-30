تحديث واتساب جي بي APP ضـــد الحظر ( UPLOAD GB ⭐⭐⭐⭐).. مزايا ممتازة اتـــــسابق في الحصول عليها

يعد تحديث واتساب جي بي من أهم التحديثات التي يحرص عدد كبير من محبي وعشاق هذه النسخة المطورة من تطبيق واتساب على تفعيلها بشكل دائم على هواتفهم، حيث تعد هذه النسخة من أفضل النسخ التي لاقت شهرة واسعة وانتشار كبير بين كافة المستخدمين في جميع انحاء العالم، ترجع شهرة النسخة إلى الإمكانيات والاضافات المميزة الموجودة بها.

تحديث واتساب جي بي

بعد تحديث واتساب جي بي ستجد أن النسخة في هذا النسخة قد أضيفت إليها الكثير من التحسينات والإضافات غير المسبوقة، حيث يعد من أبرز هذه المميزات ما يلي:

بالنسبة لتحديث واتساب جي بي فهو من النسخ ضد الحظر التي لا يمكن لأي شخص آخر عمل حظر لمستخدم التطبيق تحت بأي طريقة.

يمكن أن يتم عمل إرسال رسائل جماعية لأكثر من 300 شخص في وقت واحد.

كما يمكن أن يقوم المستخدم بفضل النت هو هذه النسخة مع بقاء الإنترنت قيد التشغيل في التطبيقات الأخرى.

يمكن أيضا أن تقوم بإرسال ما يقرب من 90 صورة دفعة واحدة.

عيوب واتساب جي بي

كما وضحنا لكم مميزات تحديث واتساب جي بي، نوضح لكم عيوب واتساب جي بي والتي تتمثل في التالي: