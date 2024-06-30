آخر تحديث واتساب بلس مجانا.. بميزة جدولة الرسايل “الإصدار الأخير 2024” مع العديد من المميزات الخرافية

حصل تحديث واتساب بلس على اهتمام كبير في محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب التعديلات التي أجرتها إدارة التطبيق مؤخرا، قامت الإدارة بتطوير واتساب بلس لتقديم مجموعة جديدة من المزايا التي تميزه عن بقية تطبيقات الدردشة، يعتبر واتساب التطبيق الأكثر شهرة واستخداما في العالم بفضل سهولة استخدامه وإمكانية اختيار الثيمات المناسبة للمستخدمين، لمزيد من المعلومات حول ميزات التحديث الجديد وأبرز عيوب التطبيق تابعوا سطورنا التالية.

تحديث واتساب بلس أحدث إصدار 2024

جاء التحديث الجديد لـ واتساب بلس 2024 لكل من واتساب بلس الأزرق والذهبي بعدة ميزات ومن بينها الميزات التالية:

جدولة الرسائل: مع تحديث واتساب الجديد يمكنك جدولة الرسائل وهذا يعني أنه يمكنك تحديد توقيت إرسال الرسالة إلى الصديق المستلم.

إلغاء “نشط الآن”: هذه العبارة تشير إلى اتصالك الحالي بالإنترنت مما يظهر للآخرين أنك متواجد وتفاعلي، إذا كنت ترغب في تصفح الإنترنت دون أن يعلم الآخرون بأنك متصل فإن ميزة إلغاء “نشط الآن” تمكنك من القيام بذلك.

إمكانية إزالة مؤشر “يتم كتابة الرسالة” أو “يتم تسجيل مقطع صوتي”.

إلغاء العلامة الزرقاء: هذه العلامة تشير إلى أن المستقبل قد قرأ الرسائل وهذا التحديث يمنحك الحرية الكاملة في الرد على الرسائل أو تجاهلها.

الرد الآلي على الرسائل: يمكنك اختيار رسائل معينة ليرد عليها التطبيق تلقائيا عندما يرسلها إليك المستقبل وذلك عندما تكون مشغولا بأمر آخر.

التبديل بين الثيمات: يمكنك التحديث من اختيار الثيمة التي تلائم احتياجاتك بحرية.

عيوب تطبيق واتساب بلس

من الملاحظ أن عيوب تطبيق واتساب أقل بكثير مقارنة بالمزايا التي يقدمها التطبيق، وكانت هذه العيوب على النحو التالي: