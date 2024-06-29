“قدم قبل غلق المنحة”.. خطوات التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان وشروط الحصول عليها والمستندات المطلوبة

تعتبر منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان برنامج مقدم من الحكومة العمانية من أجل الأشخاص المعاقين، الذين يحتاجون إلى دعم مالي من أجل رعايتهم ولكن توجد شروط وضوابط تحكم الانضمام إلى هذا البرنامج، وقامت الحكومة بتحديد طريقة التقديم في البرنامج عبر منظومة الحماية الاجتماعية التي هدفها استقرار المجتمع وتوفير أساليب حياة كريمة ورخاء للمواطنين، بالإضافة إلى أن هذه المنفعة تكون للأشخاص الذين لديهم إعاقة من الولادة أو قد حصلوا عليها نتيجة لعارض في وقت متأخر، وهذا ما سوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.

منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان

أتاحت الحكومة في سلطنة عمان البرنامج من أجل المواطنين المحتاجين إلى رعاية مالية شهريًا من ذوي الإعاقة أو الذين حدثت لهم أمراض مستعصية نتجت عنهم تلك المشكلة الجسدية، وتكون قيمة المنفعة حوالي 130 ريال عماني شهريًا للأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الاستحقاق التي تكون كالآتي:

أن يكون المتقدم حاصل علي الجنسية العُمانية.

ويجب أن يكون مقيم في سلطنة عُمان إقامة ثابتة.

الشخص المنتفع من البرنامج يكون من الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط اللائحة التنفيذية التابعة لقانون الحماية الاجتماعية.

أن يكون من أصحاب ذوي الإعاقة.

البيانات المطلوبة في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان

وضعت الحكومة العُمانية مجموعة من البيانات التي يتم طلبها عند التقديم على منفعة ذوي الإعاقة، والتي تكون متمثلة فيما يلي:

أن يكون الرقم المدني للمتقدم بالطلب تابع لشرطة عمان

يشترط امتلاك المنتفع حساب بنكي.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب مسجل في الجهات التي تنص عليها اللائحة لذوي الإعاقة.

من الضروري حصول المتقدم بالطلب على تقييم طبي من الجهات الصحية التابعة للبرنامج.

يجب توافر البطاقة الشخصية.

أما بالنسبة للمقيمين فيجب تقديم بطاقة هوية سارية.

تقديم رمز OTP.

طريقة التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة

أعلنت الحكومة العُمانية عن طريقة التسجيل في برنامج منفعة ذوي الإعاقة، ولكن يلزم مراجعة شروط وضوابط التسجيل حيث أن الحكومة تحرص على وصول هذا الدعم إلى الأشخاص المستحقين له، وتكون طريقة التسجيل في البرنامج بإتباع الخطوات الآتية: