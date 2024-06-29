دلعي ولادك في الصيف..طريقة عمل بسكويت الأوريو اللذيذ المقرمش بمكونات سهلة وأبسط الطرق

تتميز بسكويت الأوريو بطعمها اللذيذ والمتميز، مما جعله من أكثر أنواع البسكويت شهرة وشعبية على مستوى العالم، ويعشق الكثير من الأشخاص هذا النوع من البسكويت نظرًا لطعمه المميز، كما أنه يستخدم بكثرة في إعداد العديد من الحلويات الباردة والساخنة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم واحدة من أبسط الطرق لتحضير بسكويت الأوريو في المنزل، وذلك من أجل إسعاد أطفالكم وتجنب تناولهم للأنواع الجاهزة المحتوية على المواد الحافظة الضارة بالصحة فاستمتعوا من هذه الوصفة البسيطة والسهلة.

تحضير بسكويت الأوريو المنزلي

المكونات:

البسكويت:

1 كيلو دقيق منخول

1/2 كوب كاكاو خام

2 كوب زبدة

كوب سكر

كوب سكر 2 بيضة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قهوة

رشة ملح

الحشو:

كوب سكر بودرة

5 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير: