دلعي ولادك في الصيف..طريقة عمل بسكويت الأوريو اللذيذ المقرمش بمكونات سهلة وأبسط الطرق

تتميز بسكويت الأوريو بطعمها اللذيذ والمتميز، مما جعله من أكثر أنواع البسكويت شهرة وشعبية على مستوى العالم، ويعشق الكثير من الأشخاص هذا النوع من البسكويت نظرًا لطعمه المميز، كما أنه يستخدم بكثرة في إعداد العديد من الحلويات الباردة والساخنة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم واحدة من أبسط الطرق لتحضير بسكويت الأوريو في المنزل، وذلك من أجل إسعاد أطفالكم وتجنب تناولهم للأنواع الجاهزة المحتوية على المواد الحافظة الضارة بالصحة فاستمتعوا من هذه الوصفة البسيطة والسهلة.
تحضير بسكويت الأوريو المنزلي
المكونات:
البسكويت:
- 1 كيلو دقيق منخول
- 1/2 كوب كاكاو خام
- 2 كوب زبدة
كوب سكر
- 2 بيضة
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة صغيرة قهوة
- رشة ملح
- الحشو:
- كوب سكر بودرة
- 5 ملاعق كبيرة زبدة
- ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير:
- إعداد الحشو: اخلطي السكر البودرة والزبدة والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تتشكل كريمة ناعمة وضعيها جانبًا.
- إعداد البسكويت: في وعاء، اخلطي الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر
- بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. أضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى.
- اخلطي المزيجين معًا حتى تتشكل عجينة متماسكة. غطّيها وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- افردي العجينة وقصّيها على شكل دوائر باستخدام قطاعات. ضعيها على صينية مبطّنة بورق الزبدة.
- اخبزيها في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 5 دقائق. اتركيها لتبرد تمامًا.
- وضعي ملعقة من الحشو على قطعة من البسكويت ثم ضعي قطعة أخرى من البسكويت فوقها لتشكّل بسكويت الأوريو.
- احتفظي ببسكويت الأوريو في الثلاجة حتى موعد التقديم.