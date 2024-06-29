بدأ العد التنازلي.. موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري شهر يوليو 2024 وحقيقة زيادة الرواتب لبعض المستفيدين

حددت المؤسسة العامة للتقاعد موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري سواء للمشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن توحيد مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين لتكون للجميع في بداية كل شهر ميلادي، تعرف في هذا المقال على موعد صرف رواتب التقاعد المخصص لشهر يوليو 2024 وكم متبقي من الوقت وعن حقيقة زيادة الرواتب للبعض.

موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري

سوف يتم صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري للمتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد يوم الاثنين المقبل الأول من شهر يوليو 2024 الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1445 حيث حددت الوزارة موعد ثابت لصرف الرواتب كل شهر ليكون في اليوم الأول من الشهر ما لم يتوافق هذا اليوم مع أحد الإجازات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يتم صرف الرواتب للجميع في موعد واحد بعد توحيد موعد صرف رواتب التقاعد بحسب ما تم إعلانه منذ شهرين.

كم باقي على صرف رواتب المتقاعدين

يتبقى ساعات فقط على موعد صرف رواتب المتقاعدين بحسب الموعد الذي أعلنته المؤسسة العامة للتقاعد ويمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني للمؤسسة وإدخال البيانات الخاصة بالمتقاعد المراد الاستعلام عن راتبه ثم الضغط على الاستعلام لتظهر جميع البيانات.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عن عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024، وسوف يتم صرف الرواتب للمتقاعدين بقيمة مختلفة تعتمد على قيمة آخر راتب حصل عليه المتقاعد أثناء عمله في وظيفته، وبذلك تعتبر الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين بالنسبة للبعض غير حقيقية وهي مجرد إشاعات فقط.