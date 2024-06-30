“ظهرت هسه” نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول محافظة الرصافة عبر موقع وزارة التربية العراقية

سيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أنهى الطلاب امتحاناتهم، ينتظرون الآن ظهور النتائج لا سيما في محافظة الرصافة، وأكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستكون مشجعة هذا العام لكل الطلاب، كما أوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على النتائج من خلال موقع “نتائجنا” الإلكتروني أو من خلال موقع الوزارة الرسمي.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

قامت وزارة التربية العراقية بإطلاق موقع إلكتروني يسمى “نتائجنا” والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا للحصول على النتائج.

اختار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

اضغط علي نتائج الدور الأول.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها للاستفسار عن النتيجة من خلالها.

انقر على أيقونة التحميل.

تحميل النتيجة بصيغة Pdf.

الحصول على النتيجة باستخدام اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن موعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط سيكون في الأسبوع القادم، وبعد انتهاء عمليات التصحيح في جميع المحافظات وتسجيل الدرجات ستعلن نتائج كل محافظة بشكل منفصل دون تأثرها بنتائج المحافظات الأخرى.

نتيجة الثالث عبر موقع الوزارة

البحث عن نتيجة الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية يعد عملية بسيطة ويمكن تنفيذها باتباع الخطوات التالية: