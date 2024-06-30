طريقة التسجيل في منفعة الطفولة سلطنة عمان 2024.. الرابط والخطوات

تعد منفعة الطفولة جزءًا أساسيًا من المنافع الإجتماعية التي يقدمها صندوق الحماية الإجتماعية، حيث تهدف إلى دعم الأسر في تأمين احتياجات أبنائها، حيث يمكن للأسر تقديم طلباتها للحصول على هذه المنفعة من خلال استمارة الطلب الإلكترونية المتاحة على موقع الحماية الإجتماعية، مما يسهل عملية الوصول إلى الدعم اللازم بطريقة شفافة وفعالة.

طريقة التسجيل في منفعة الطفولة

قم بزيارة صفحة خدمة التسجيل في منفعة الطفولة.

بعد الوصول إلى الصفحة، انقر على رابط الخدمة للبدء في عملية التسجيل.

حدد خيار منفعة الطفولة من بين الخيارات المتاحة.

قبل الشروع في تعبئة الطلب، تأكد من قراءة وفهم شروط وأحكام تقديم الطلب.

أدخل بياناتك بشكل دقيق ومناسب، وتشمل:

إضافة الرقم المدني للطفل.

تعيين تاريخ انتهاء البطاقة.

كتابة رقم الهاتف الخاص بك المسجل في الأحوال المدنية.

إرفاق شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية.

مراجعة البيانات المدخلة.

إرسال رمز التحقق OTP.

تعبئة بيانات الحساب البنكي.

تعبئة بيانات استمارة الدراسة.

بمجرد استكمال جميع الخطوات، اضغط على خيار إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

سيتم عرض رسالة نجاح تقديم الطلب، وستتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

خطوات التحقق من استحقاق منفعة الطفولة

للتحقق من استحقاق منفعة الطفولة عبر صندوق الحماية الإجتماعية، اتبع الخطوات التالية: