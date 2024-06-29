شفرات جاتا سان اندريس 2024..«حماية من الموت طائرات حربية اسلحة» 

من احد الالعاب المسلية التى يمكن ان تقضى وقت رائع معها هي لعبه جاتا سان اندريس حيث انها اللعبة الاكثر تحميلا من قبل العديد من الأشخاص حول العالم، فهي توفر لك مميزات كثيرة اثناء اللعب ونجد جميع اللاعبين يرغبون في الحصول على شفرات لأنها تحمي اللاعب من الموت وتوفر له عدد كبير من المزايا في اللعبة مثل الاسلحة والملابس والأقنعة المختلفة وطرق كثيرة للتخفي من الاعداء حيث ان هذه الشفرات تساعدك في الفوز بسهولة والتفوق على الاخرين لذلك سوف نعرض لكم تاريخ التحميل اللعبه والحصول على شفرات سان اندريس.

شفرات جاتا سان اندريس

نقدم لك مجموعة من شفرات جاتا سان اندريس حيث يمكن أن تستخدمها بشكل سهل وبسيط لتكون من احد اللاعبين المحترفين فهذه الشفرات تمنحها قوة كبيرة و ذخيرة غير محدودة في اللعبة وأسلحة متطورة، لذلك تتمثل هذه الشفرات كالتالي:

تزيد من وزن اللاعب.

FULLCLI تصويب تلقائي للأسلحة.

ANOSEONGLASS تعطى قفازات خارقة للاعب.

STICKLIKEGLUE توفر طقس ممطر للهروب بسهولة من العدو

UZUMYMW توفر مظلة صاروخيه

HESOYAM توفر سفن حربية.

RP4TXG29EXSJ تحصل على طائرة هليكوبتر.

HGKASSLUEPVS تحصل على سيارات متطورة وحديثة سريعه للغاية.

YAP TRUE YVD توفير دروع واقية حزمة من الاسلحه القويه

مزايا شفرات لعبه جاتا سان اندرياس