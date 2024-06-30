“أحصل على ذخيرة لا نهائية”.. أحدث شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA

يمكنك الأن الحصول على مجموعة متنوعة من رموز لعبة جاتا سان أندريس 2024، وهي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التي شهدتها الألعاب الإلكترونية مؤخرا، تمنحك هذه الرموز قدرات مختلفة وصحة لا تنتهي تساعدك في التغلب على الأعداء، كما تمكنك من إصلاح الأضرار الناتجة عن الحروب والمواجهات المحيطة بك، لتجعل الأمور قابلة للاستخدام مرة أخرى.

شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024 للحصول على ذخيرة غير محدودة

لعبة جاتا سان أندرياس GTA San Andreas تعتبر واحدة من الألعاب الكلاسيكية التي تتمتع بشعبية واسعة بين محبي الألعاب، استخدام الشفرات في اللعبة يمكن أن يزيد من متعة اللعب ويوفر إمكانيات غير محدودة للاعبين، إذا كنت تبحث عن شفرات للحصول على ذخيرة غير محدودة وأكواد أخرى لتحسين تجربتك في اللعبة، فإليك أحدث الشفرات:

FULLCLIP تتيح لك الحصول على ذخيرة غير محدودة دون الحاجة إلى إعادة التلقيم.

لن تكون الشرطة قادرة على ملاحقتك بعد الأن بغض النظر عن درجة المطاردة.

كذلك BTCDBCB لجعل الجسم أثقل وأكثر بدانة.

KVGYZQK للحصول على جسم نحيف.

VKYPQCF رفع معدل التحمل إلى أعلى درجة.

تنمية مهاراتك في استخدام الأسلحة كمحترف في القتل.

كذلك، SPEEDITUP يعزز تسريع الأمور من حولك.

SLOW IT DOWN يقلل من سرعة الأشياء التي حولك.

BGLUAWML تسبب في أن يهاجم جميع الأفراد بعضهم البعض باستخدام الصواريخ والأسلحة القاذفة.

شفرات جاتا سان اندرس للطقس

توجد مجموعة من الأكواد التي تتيح لك التحكم في الطقس داخل لعبة جاتا، ومن بين هذه الأكواد البارزة:

للحصول على طقس معتم ALNSFMZO.

أيضا للتمتع بطقس مشمس ICIKPYH.

لتحويل لون السماء إلى اللون البرتقالي OFVIAC.

تفعيل الوضع الليلي للعب XJVSNAJ.

أيضا لتفعيل وضع الغيوم AUIFRVQS

لتفعيل وضع العواصف MGHXYRM.

لإحداث عاصفة رملية CWJXUOC.

كذلك لارتداء ملابس البحر CIKGCGX.

للحصول على طقس ضبابي CFVFGMJ.

للحصول على طقس ممطر AUIFRVQS.

شفرات خاصة بالسيارات

يمكنك الأن التحكم في السيارة وأدائها بواسطة الرموز التالية: