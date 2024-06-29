استقبل دلوقتي .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل محتوى للأطفال

فتح أبواب قناة “بطوط الجديد” لتقدم للأطفال والعائلات تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، وهذه القناة الفضائية المصرية الجديدة المخصصة بالكامل للأطفال، تأتي لتثري المشهد الإعلامي المحلي بمحتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة، وتبث قناة “بطوط الجديد 2024” جميع برامجها بجودة HD الرائعة للصوت والصورة، مما يوفر لمشاهديها تجربة مشاهدة ممتعة ومليئة بالتفاعل والتعلم، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية، والتي تناسب جميع الأعمار، بدءًا من الأطفال الصغار وصولاً إلى المراهقين.

استقبال قناة “بطوط الجديد 2024” على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات

في عام 2024، تواصل قناة “بطوط الجديد” توسعة انتشارها وتوفير تجربة مشاهدة فريدة للأطفال والعائلات للاستمتاع بمحتوى القناة عالي الجودة، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على التردد التالي:

قناة “بطوط الجديد 2024” على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قناة “بطوط” متاحة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات بالمواصفات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ضبط تردد قناة “بطوط” على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في استقبال قناة “بطوط” على جهاز الاستقبال الخاص بك، فاتبع الخطوات البسيطة التالية: