استقبل دلوقتي .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل محتوى للأطفال

فتح أبواب قناة “بطوط الجديد” لتقدم للأطفال والعائلات تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، وهذه القناة الفضائية المصرية الجديدة المخصصة بالكامل للأطفال، تأتي لتثري المشهد الإعلامي المحلي بمحتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة، وتبث قناة “بطوط الجديد 2024” جميع برامجها بجودة HD الرائعة للصوت والصورة، مما يوفر لمشاهديها تجربة مشاهدة ممتعة ومليئة بالتفاعل والتعلم، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية، والتي تناسب جميع الأعمار، بدءًا من الأطفال الصغار وصولاً إلى المراهقين.
استقبال قناة “بطوط الجديد 2024” على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات
في عام 2024، تواصل قناة “بطوط الجديد” توسعة انتشارها وتوفير تجربة مشاهدة فريدة للأطفال والعائلات للاستمتاع بمحتوى القناة عالي الجودة، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على التردد التالي:
قناة “بطوط الجديد 2024” على نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11494
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قناة “بطوط” متاحة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات بالمواصفات التالية:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11594
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ضبط تردد قناة “بطوط” على جهاز الاستقبال
إذا كنت ترغب في استقبال قناة “بطوط” على جهاز الاستقبال الخاص بك، فاتبع الخطوات البسيطة التالية:
- افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك واختر “القائمة الرئيسية” أو “Menu”.
- من القائمة الرئيسية، انتقل إلى خيار “الضبط” أو “الإعدادات”.
- في قائمة الإعدادات، حدد الخيار “التثبيت اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة يدويًا”.
- في هذه الخطوة، عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه وإذا كنت ترغب في استقبال قناة
- “بطوط” من نايل سات، فحدد “نايل سات”، وإذا كنت ترغب في استقبالها من عرب سات، فحدد “عرب سات”.
- بعد إدخال التردد، اضغط على “بحث” أو “إضافة” لبدء عملية البحث عن القناة.
- عند العثور على القناة، اضغط على “حفظ” أو “موافق” لحفظ الإعدادات.