خبر في الجون.. موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 وكيفية الاستعلام عنها ومن هي الفئات المستفيدة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة، العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات هي عبارة عن علاوة استثنائية يحصل عليها بعض أصحاب المعاشات وقد تم صرفها على دفعات ليكون بذلك آخر دفعة تم صرفها لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة في شهر مارس الماضي لذلك يزداد البحث عن موعد صرف الدفعة الرابعة لأصحاب المعاشات مما يحصلون على العلاوات الخمسة الذي سوف نتعرف معا اليوم على موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والذي سبق وأعلنت عن الجدول الخاص بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والذي جاء على النحو التالي:

الدفعة الأولي: قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه تم صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمسة في شهر سبتمبر 2023.

الدفعة الثانية: وكانت الدفعة الثانية موعد صرفها في شهر ديسمبر الماضي من عام 2023.

الدفعة الثالثة: وكذلك حصل أصحاب المعاشات على الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة والتي كانت في مارس 2024 .

الدفعة الرابعة: أما عن الدفعة القادمة وهي الدفعة الرابعة فمن المقرر أن يتم صرفها في شهر ديسمبر 2024 .

الدفعة الخامسة: الدفعة الخامسة من العلاوات الخمسة وهي الدفعة الأخيرة من المقرر أن يتم صرفها في مارس 2025.

الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة أن يقوموا بالأستعلام عن موعد صرف الدفعة القادمة من العلاوات الخمسة عبر الخطوات التالية :

أولاً على المستفيد أن يقوم بالتوجه الى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويمكن الدخول إليه بشكل مباشر من هنا .

يتم الضغط على أيقونه” المستفيدين من العلاوات الخمسة “.

في الخانة المخصصة يتم أدخال الرقم القومي.

يتم إرسال الطلب حتى يتحقق المستفيد من موعد صرف الدفعات القادمة من العلاوات الخمسة.

من الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس

هناك بعض الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة فهم أصحاب المعاشات الذين كانت بداية معاشاتهم من يوليو 1937 وكذلك في الفترة ما بين عام 2006 حتى 2015 وهذه الفئات كالتالي:

الفئة الأولى: الفئة الأولى من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشاً أقل من 2000 جنيه.