سكنات وخدع جديدة”.. أقوى كلمات سر ماين كرافت Minecraft المجانية هتجعلك محترف!!.. أعرف الكلمات الجديدة الان

ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب التي تضم عدد كبير من المستخدمين والأشخاص عاشقي الإثارة والتشويق والحروب، حيث إن اللعبة أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، لتكون من أكثر الألعاب التي يمكنك العمل على متابعتها، عبر الأكواد وكلمات السر التي يمكنك استخدامها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كلمات سر ماين كرافت Minecraft

من أقوى وأبرز كلمات سر ماين كرافت Minecraftالجديدة والمجانية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

الحصول على قدرات خفية ” DT9S-DVXJ-JB6F”.

الحصول على إضافات جديدة “42PT-WN7V-J258”.

كود بناءات جاهزة ” SRG9-2H5W-8V9K”.

تحسينات أداء الشخصيات عبر كود “6AQJ-U4JH-5794”.

كلمة إضافات مشوقة عبر كود ” YFF2-D3QA-QLMS”.

كود عناصر بناء مميزة ” UBHZ-89T6-4PBG”.

منع حالات الحريق “gamerule dofiretick false”.

وضع المغامرة ” gamemode”.

منع المخلوقات ” gamerule mobgriefing false”.

خطوات تحميل ماين كرافت

يمكنك العمل على تنزيل لعبة ماين كرافت عبر متجر جوجل بلاي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى متجر بلاي.

ثم يتم إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

الإنتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

النقر على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من تنزيل لعبة ماين كرافت عبر جهازك.

بحيث تتمتع بكافة المميزات والتحديثات الجديدة التي يمكنك الحصول عليها.

مميزات كلمات سر ماين كرافت

وجاءت أبرز مميزات كلمات سر ماين كرافت، وفقًا للأتي:-