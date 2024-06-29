عبر موقع نتائجنا.. استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 محافظة صلاح الدين وجميع المحافظات

ينتظر طلاب الثالث المتوسط في العراق جميع المحافظات اعلان النتائج والتي من المقرر إعلانها قبل انتهاء شهر يونيو الجاري، وقد أدى الطلاب الاختبارات خلال الفترة من 21 مايو حتى الثالث من يونيو الجاري، وتقوم الوزارة باستكمال تصحيح دفاتر الإجابات ورصد الدرجات من أجل اعتماد النتائج ورفعها على موقع ملازمنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية في العراق، تعرفوا في هذا المقال على خطوات الحصول على النتائج.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط صلاح الدين

انتهت وزارة التربية والتعليم في العراق من تصحيح 90% من أوراق الإجابات في اختبارات الصف الثالث المتوسط، واقتربت عمليات التصحيح من نهايتها، الأمر الذي دعى وزارة التربية والتعليم إلى تحديد موعد ظهور النتائج؛ حيث يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء شهر يونيو الجاري.

وسوف تكون النتائج متاحة على موقع ملازمنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك ليتمكن الطلاب في الصف الثالث المتوسط محافظة صلاح الدين وجميع محافظات العراق من الاستعلام عن نتائجهم، ويعتبر الصف الثالث المتوسط من أهم الصفوف الدراسية حيث ينتقل الطالب بعد ذلك إلى مرحلة دراسية مختلفة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط صلاح الدين

يمكن الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق محافظة صلاح الدين عبر موقع ملازمنا التابع للوزارة من خلال إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وذلك باتباع الخطوات التالية: