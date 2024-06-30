هتنزل كل حالات أصحابك وكمان هتشوف كل راسايلهم المحذوفة بضغطة واحدة.. مميزات الواتس آب الذهبي وطريقة الحصول على التحديث الجديد 2024

رودي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هتنزل كل حالات أصحابك وكمان هتشوف كل راسايلهم المحذوفة بضغطة واحدة.. مميزات الواتس آب الذهبي وطريقة الحصول على التحديث الجديد 2024

استطاع الواتس آب الذهبي تحقيق شهرة كبيرة جدًا في وقت قياسي، ويرجع ذلك للميزات التي يتميز بها وجعلته من أفضل وأسهل تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن تنزيله بخطوات سلسة وبسيطة سواء على جوال الآيفون أو الاندرويد للاستفادة من كافة الإضافات الجديدة والمميزات التي توجد به، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

الواتس آب الذهبي 

لكل شخص يمكنه تحميل الواتس آب الذهبي على الهواتف والاستفادة من المميزات التي توجد به عليه اتباع الخطوات الآتية:

  • فتح محرك البحث جوجل ثم ادخل في حقل البحث على الواتساب الذهبي.
  • ثم بعد ذلك انقر على المربع الاصفر ثم على سهم التحميل او داونلود وتريث عدة دقائق حتى يتم التحميل.
  • بعد ذلك قم بعملية التثبيت وانقر على كلمة فتح ثم متابعة وإدرج كود الدولة.
  •  ادخل رقم الجوال ثم رمز التحقق بصورة صحيحة وبعد ذلك تتمكن من الاستمتاع بالوتس بسهولة.

مميزات تحميل الواتساب الذهبي

ومن أبرز المميزات التي تحصل عليها عند تحميلك لتطبيق الواتس آب الذهبي، وهي:

  • تستطيع تنزيل حالات إلى أصدقاء سواء فيديوهات أو صور أو مستندات أو غيرها من الأشياء الأخرى.
  • يمكنك إخفاء حالة اتصالك عن الأخرين وأيضاً اخر ظهور لك.
  • تستطيع تشغيل أرقام على نفس الحساب في ذات الوقت.
  • بالإضافة إلى تحديدك لعدد من الأصدقاء لرؤية حالتك أو أخفاء عدد معين لعدم رؤيتهم لحالتك.
  • تستطيع سماع الرسائل الصوتية بالإضافة إلى إخفاء الاشعارات دون معرفة الشخص الأخر.
  • ويمكنك أيضًا إخفاء رؤيتك للرسالة المرسلة إليك.

عيوب الواتساب الذهبي

وكما يوجد الكثير من المميزات في هذا التطبيق يوجد أيضًا عدد من العيوب مثل أنه تطبيق غير رسمي، النسخة المعدلة منه تكون معرضة للمخاطر الأمنية، ويستطيعوا المطورين تغيير الشفرة بطريقة تؤثر على خصوصيتك وغيرها من العيوب الأخرى.

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رودي

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